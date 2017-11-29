«МегаФон» создал сервис «МегаФон.Музыка», представляющий собой общую витрину популярных музыкальных сервисов: «Яндекс.Музыка», Zvooq и Boom. Сервис позволяет сравнить и выбрать приложения, чтобы слушать популярные музыку, не платя за трафик.



Через «МегаФон.Музыку» можно оформить подписку на сервисы, при этом для абонентов «МегаФона» будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах. При первом подключении абонент получает месяц подписки в подарок. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» цены на подписку будут ниже, чем для остальных пользователей.

Весной 2017-го года «МегаФон» при помощи big data проанализировал предпочтения двух миллионов абонентов и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке предусмотрен продукт и для первых (тариф «Включайся! Слушай»), и для вторых (тариф «Включайся! Общайся»). Если сравнивать жанры интернет-контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов.