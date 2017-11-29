Десять стран, не входящих в ОПЕК и не участвующих в сокращении добычи нефти, в том числе Туркмения, Узбекистан и Египет, примут участие в заседании ОПЕК+ в Вене 30 ноября, на котором будет рассмотрена возможность увеличения числа участников соглашения. Об этом сообщили два источника, участвующих в организации встречи.



«Будут участвовать Туркмения, Узбекистан и несколько стран Африки — это Чад, Республика Конго, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал. Подтвердились также Египет и Уганда, еще Боливия», — сказал источник. Другой собеседник агентства частично назвал те же страны. Боливия ранее сама заявляла о намерении посетить Вену.

Еще одна страна — Камерун — сначала приняла приглашение, но в последнюю минуту приехать в Вену отказалась, добавил собеседник.

Источники отметили, что участие во встрече не означает автоматического подключения к сделке, министры примут участие в переговорах по увеличению числа участников соглашения.

О возможном участии Египта и Туркмении в сделке по сокращению добычи еще несколько месяцев назад говорил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех. Эти страны были приглашены для участия в предыдущем заседании ОПЕК+ 25 мая, но не приехали. Тогда министр выразил надежду, что в будущем они все же присоединятся к соглашению.