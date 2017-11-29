Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «ФК Открытие» (регистрационный номер 2209), сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно документу, опубликованному на сайте ЦБ, предусмотрено возложение функций временной администрации по управлению банком на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС).
«Полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка», — говорится в сообщении.
Как считают в ЦБ, данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России.
С 29 августа регулятором в «ФК Открытие» была введена временная администрация для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора.
Проблемы Бинбанка и банка «ФК Открытие», взятых на санацию в рамках нового механизма (с участием Фонда консолидации банковского сектора), не оказали существенного влияния на российский банковский сектор в целом, но если бы было принято альтернативное решение, это могло бы создать системные риски. Об этом говорится в обзоре Центрального банка РФ по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.