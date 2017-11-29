Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «ФК Открытие» (регистрационный номер 2209), сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно документу, опубликованному на сайте ЦБ, предусмотрено возложение функций временной администрации по управлению банком на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС).

«Полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка», — говорится в сообщении.

Как считают в ЦБ, данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России.

С 29 августа регулятором в «ФК Открытие» была введена временная администрация для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора.



ЦБ: проблемы Бинбанка и «Открытия» не оказали существенного влияния на банковский сектор Проблемы Бинбанка и банка «ФК Открытие», взятых на санацию в рамках нового механизма (с участием Фонда консолидации банковского сектора), не оказали существенного влияния на российский банковский сектор в целом, но если бы было принято альтернативное решение, это могло бы создать системные риски. Об этом говорится в обзоре Центрального банка РФ по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.