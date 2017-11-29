Сбербанк стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платежной блокчейн-трансакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric, сообщает пресс-служба крупнейшего российского банка.

Партнерами Сбербанка и участниками пилотной трансакции стали «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-Банк, а также компания IBM.

Sberbank CIB выступил организатором процесса по исполнению перевода средств от плательщика до получателя с использованием технологии блокчейн. На IT-инфраструктуре Сбербанка установлен сервис определения единого порядка трансакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета. Также на стороне Сбербанка и Альфа-Банка находились необходимые узлы сети блокчейн.

Как рассказали в пресс-службе Альфа-Банка, платежная операция была осуществлена на сумму 1 млн рублей между «МегаФоном» и «МегаЛабсом» в рамках существующего договора возобновляемого займа.



Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.

«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платежную трансакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчетов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».

«Мы продолжаем внедрять новые технологии в традиционные процессы, потому что видим в этом потенциал для повышения эффективности бизнеса. «МегаФон» поддержал инициативу по тестированию платежа с использованием блокчейна. Платежная операция подчеркивает стремление компании подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России», — говорит финансовый директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.



«Реализация корпоративных расчетов на межбанковском уровне с использованием технологии распределенных реестров открывает новые возможности всему рынку. Технология блокчейн способна фундаментально изменить рынок безналичных расчетов, ускорить прохождение платежей, снизить трансакционные издержки всех участников и оптимизировать ликвидность в межбанковских расчетах. Мы и дальше будем развивать технологии распределенных реестров как инструмент, решающий бизнес-задачи наших клиентов и открывающий новые бизнес-возможности», — отметил директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

Блокчейн в России пока никак не регулируется. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля 2018 года описать в законодательстве понятия технологии распределенных реестров, токена и смарт-контракта.



Между тем, как пояснил газете «Ведомости» руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев, трансакция не противоречит закону, т.к. регулировалась четырехсторонними соглашениями об обмене платежной информацией всеми участниками. Расчеты проходят по реальным счетам, а блокчейн лишь канал межбанковского сообщения, замечает директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон, поэтому особое регулирование тут не нужно.

Примечательно, что обычный межбанковский перевод может занимать до 30 часов, а с блокчейном проходит за минуты, отмечает Буланцев. Перевод прошел мгновенно, подтверждает финансовый директор «МегаФона» Геворк Вермишян. Кроме того, блокчейн снизит затраты на IT-инфраструктуру и себестоимость трансакции.

