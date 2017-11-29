Крупные интернет-компании со штаб-квартирой в Кремниевой долине (штат Калифорния) представляют наибольшую угрозу свободе Интернета, поскольку они обычно блокируют доступ к «контенту, который им не нравится». Уверенность в этом выразил Эйжит Пай, глава Федеральной комиссии по связи (ФКС) США, которая является независимым ведомством в американском правительстве.

В пример он привел решение компании Twitter заблокировать видео своего однопартийца, «потому что оно содержало послание против абортов». По мнению Пая, у Twitter, «кажется, имеются двойные стандарты, когда дело доходит до приостановки действия или снятия подтверждения подлинности аккаунта пользователей, придерживающихся консервативных взглядов в противовес либералам».

«Такое поведение может означать многое, но не борьбу за открытый Интернет», — отметил руководитель ФКС. Он выразил уверенность, что интернет-платформы скрытно редактируют комментарии некоторых пользователей и «уступают требованиям репрессивных иностранных правительств заблокировать определенные выступления», что считалось бы отвратительным в Соединенных Штатах.

При таком подходе, продолжил он, данные компании «представляют гораздо большую реальную угрозу для открытого Интернета, чем поставщики услуг широкополосного доступа в Интернет, особенно когда речь идет о дискриминации на основе точки зрения» того или иного пользователя. Пай подчеркнул, что интернет-платформы из Кремниевой долины, в том числе и Twitter, играют более значительную роль, чем интернет-провайдеры, в вопросе определения того, что должны видеть на своих экранах интернет-пользователи.

«Эти компании обычно блокируют или предвзято относятся к контенту, который им не нравится, — отметил он. — Несмотря на все разговоры о том страхе, что интернет-провайдеры могут решать, какой именно контент будут получать пользователи, накопленный в последнее время опыт показывает, что так называемые поставщики интернет-услуг (речь идет о таких компаниях, как Twitter, Facebook, Google и др.) на самом деле решают, какой контент они увидят».

Интернет-компании выступают резко против намерения Пая, по сути, отменить принятую в декабре 2010 года так называемую сетевую нейтральность, официально именуемую принципом «открытого Интернета», — концепцию, которая, в частности, запрещает провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. Голосование в ФКС по документу пройдет 14 декабря.