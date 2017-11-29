Фондовые торги в РФ стартовали в среду снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:11 мск уменьшился на 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 146,4 пункта. Индекс РТС на тот же момент опустился на 0,07% и находился на отметке 1 158,58 пункта.

«На наш взгляд, позитив с внешних фондовых площадок скомпенсирует влияние динамики цен на нефть, в результате чего наш рынок откроется боковым движением, а индекс Мосбиржи сможет удержать позиции под сопротивлением, расположенным на уровне 2 150 пунктов. При этом с открытия Европы, где мы ожидаем преобладания покупок, российские «быки» могут попытаться перехватить инициативу и возобновить восходящую динамику, что позволит рынку преодолеть эту отметку. Во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на данные по индексу потребительских цен в Германии и пересмотру ВВП США, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и задать тон торгам в последние часы», — отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.