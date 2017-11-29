Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 58,42 рубля, курс евро увеличился на 15 копеек, до 69,3 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Курс российской валюты снижается на фоне отрицательной динамики нефтяных цен и укрепления доллара, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По данным на утро среды, баррель нефти смеси Brent подешевел до 63,18 доллара.

«С открытия биржи стоит ожидать ослабления рубля до уровня 58,45 рубля за «американца». На торгах в Европе по-прежнему жду пробой сопротивления на отметке 58,62 рубля и укрепления доллара до 58,9—58,95 рубля», — комментирует эксперт.

По его словам, рубль черпает силы от долгового рынка. Однако этого недостаточно, чтобы противостоять общему укреплению доллара, отмечает он.

В среду Минфин РФ проведет аукционы, на которых планирует разместить два выпуска ОФЗ на общую сумму 26,2 млрд рублей. На прошлой неделе аукционы прошли успешно, что вернуло оптимизм покупателям рубля.