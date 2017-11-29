Вклады юрлиц остаются стабильными в условиях интенсивного темпа отзыва лицензий у кредитных организаций, считает заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.



«Вклады юридических лиц остаются стабильными в условиях достаточно интенсивного темпа отзыва лицензий и в условиях начала применения нового механизма финансового оздоровления, которое достаточно волнительно в первую очередь для юридических лиц», — сказал он на встрече банкиров с руководством ЦБ.

По его словам, стабильность средств юридических лиц в целом в банковской системе — «это показатель доверия юрлиц к банковской системе и к банковскому регулированию, а также и действиям регулятора».