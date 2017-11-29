Банк «Приобье» (Нижневартовск) уменьшил ставки по трем вкладам.

«Классический» (от 50 тыс. рублей на год) открывается теперь под 7,45% (ранее — под 7,55% годовых). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «Престиж Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на год) составляет в данный момент 7,5% (вместо 7,6%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей на год) доступен под 7,4% (до этого — под 7,5%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



Вклады пополняемые.