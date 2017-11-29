Банк «Приобье» (Нижневартовск) уменьшил ставки по трем вкладам.
«Классический» (от 50 тыс. рублей на год) открывается теперь под 7,45% (ранее — под 7,55% годовых). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность депозита «Престиж Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на год) составляет в данный момент 7,5% (вместо 7,6%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Накопительный» (от 10 тыс. рублей на год) доступен под 7,4% (до этого — под 7,5%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Вклады пополняемые.
АО «КБ «Приобье» — небольшой по размеру активов региональный финансовый институт, зарегистрированный в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ ─ Югра). Немногочисленная сеть оперкасс и банкоматов банка функционирует в пределах Нижневартовска. Основные направления деятельности финучреждения — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций и предприятий, привлечение средств населения во вклады. Ресурсная база банка опирается на вклады населения.
На текущий момент бенефициаром, оказывающим значительное влияние на банк, выступает президент ООО «Корпорация Славтэк» Александр Петерман (68,50%); акционерами также выступают Людмила Лебедева, Виктория Лелькова, Тенгиз Уджмаджуридзе (у каждого по 5,77%), генеральный директор ООО «Капитал Инвест», член совета директоров банка Светлана Чебыкина (5,13%), бывший депутат городской думы Нижневартовска, а ныне вице-президент по экономике ООО «Корпорация Славтэк Менеджмент» Людмила Кондрашина (5,08%), член совета директоров Эдуард Подкин (3,98%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,38 млрд рублей (387-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,41 млрд, кредитный портфель — 1,08 млрд, обязательства перед населением — 1,29 млрд.