В России в 2016 году многие банки были недорезервированы, но в текущем году ситуация постепенно меняется. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«Остаток резервов на возможные потери за десять месяцев увеличился на 16,5%. Это очень хороший показатель, потому что мы считали, что многие банки недорезервированы. В этом году мы видим, что в общем и целом объем отчислений в резервы значительно увеличился. Это значит, что банки зарезервировали свои риски, которые уже были в балансах. Это не новые риски, гораздо лучше», — рассказал он на встрече банкиров с руководством ЦБ.

«За весь прошлый год несистемно значимые банки получили убыток в 31 миллиард рублей», — добавил Поздышев.