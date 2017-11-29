Прибыль российских банков за десять месяцев 2017 года составила 693 млрд рублей, при этом дополнительно к ней банковская система заработала 583 млрд рублей, которые были списаны на убытки. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«За десять месяцев этого года прибыль российских банков составила 693 миллиарда рублей. Новый механизм финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора предусматривает единоразовое и значительное признание убытков или спрятанных убытков, не отраженных на балансах банков, и недооценки активов», — рассказал представитель регулятора на встрече банкиров с руководством ЦБ.

«Анализируя 693 миллиарда рублей, стоит помнить о том, что дополнительно к ним банковская система заработала 583 миллиарда рублей, которые были списаны просто-напросто на убытки», — подчеркнул он.



Также Поздышев отметил, что 11 системно значимых банков в январе — октябре 2017 года заработали 917 млрд рублей, а все остальные банки — 358 млрд.