Дефолт по еврооблигациям Russian Standard Ltd. Рустама Тарико уже наступил. Размер эмиссии, согласно данным Reuters, 451 млн. Держатели намерены взыскать залог по этим бумагам — 49% акций банка «Русский Стандарт». Основания для дефолта были еще в начале месяца — спустя три дня после невыплаты купона, случившейся 27 октября, сообщил трасти выпуска — лондонское подразделение Citibank — держателям, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Еврооблигации Russian Standard Ltd. выпущены в 2015 году при реструктуризации двух субординированных выпусков облигаций банка «Русский Стандарт» на 350 млн долларов и 200 млн долларов с погашением в 2020 и 2024 годах. Держатели субординированных облигаций получили 18% номинала и те самые новые еврооблигации, залогом по ним стали 49% акций банка «Русский Стандарт». Еврооблигации с погашением в 2022 году обращаются на Франкфуртской бирже, купон — 13%. Последняя купонная выплата должна была произойти 27 октября, держатели денег не получили.



А в сентябре стало известно, что Russian Standard Ltd. намерена провести идентификацию держателей еврооблигаций. Тогда инвесторы заранее собрали коалицию из более чем 25% держателей выпуска, чтобы не допустить повторной реструктуризации долга.

На прошлой неделе компания вновь начала идентифицировать держателей: через европейский депозитарий Russian Standard Ltd. сообщила, что ведет переговоры с держателями, чтобы достичь с ними соглашения. В случае если инвестор захочет связаться с эмитентом и обсудить ситуацию с еврооблигациями, ему необходимо направить эмитенту свои данные и указать количество бумаг, которыми он владеет, сообщила компания инвесторам.

«Это первый контакт эмитента с держателями, он впервые предоставил адрес для связи», — говорит один из брокеров.

Представитель холдинга «Русский Стандарт» с такой позицией не согласен. «Как мы и сообщали ранее, эмитент облигаций (компания специального назначения — SPV, в группу «Русский Стандарт» она не входит) в настоящее время продолжает переговоры с крупнейшими держателями облигаций. Мы считаем, что они проходят конструктивно и, как ранее сообщалось, облигации SPV не имеют никакого отношения к деятельности банка «Русский Стандарт», — заявил он. — Новостей нет, и за последние несколько недель изменения в юридическом статусе еврооблигаций не происходило».

Инвесторы намерены взыскать залог по бумагам — 49% акций банка «Русский Стандарт», уверяет человек, близкий к одному из фондов. Помимо этого они хотят получить места в совете директоров и право провести судебную экспертизу, знает представитель другого держателя облигаций.

Держатели дефолтных облигаций начинают изъятие 49% акций «Русского Стандарта» На этой неделе по евробондам компании Russian Standard Ltd. Рустама Тарико на 451 млн долларов должен быть признан реальный дефолт, который грозит бизнесмену потерей 49% акций банка «Русский Стандарт». Технический дефолт наступил 30 октября, но держатели бумаг до сих пор не получили ни выплат, ни объяснений, пишет «Коммерсант».



Если держателям удастся этого добиться, акционерами банка могут стать иностранцы. ЦБ по традиции отказался комментировать ситуацию в действующем банке, запрос в Федеральную антимонопольную службу остался без ответа.