Тройка-Д Банк понизил ставки по двум вкладам.
По «Классическому» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на 91, 181, 271, 365 и 546 дней) доходность в рублях составит 7,45—8,1% (ранее — 7,45—8,2%), в долларах — 0,6—1,3% годовых (вместо 1—1,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Депозит «Накопительный» (от 2 тыс. долларов) открывается под 0,12—0,35% годовых (прежде — под 0,7—1,2%). Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются в конце срока.
АО «Тройка-Д Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог». Основным направлением деятельности фининститута остается кредитование корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, однако банк также активно развивает розничное направление. Вклады населения за последние годы стали крупнейшим источником пассивов кредитной организации.
На текущий момент единственным акционером банка выступает председатель совета директоров Жомарт Ертаев, контролирующий 95% акций через АО «Управляющая компания «НИК Развитие» и 5% акций — напрямую.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,33 млрд рублей (199-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,11 млрд, кредитный портфель — 5,00 млрд, обязательства перед населением — 7,44 млрд.