Тройка-Д Банк понизил ставки по двум вкладам.

По «Классическому» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на 91, 181, 271, 365 и 546 дней) доходность в рублях составит 7,45—8,1% (ранее — 7,45—8,2%), в долларах — 0,6—1,3% годовых (вместо 1—1,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Накопительный» (от 2 тыс. долларов) открывается под 0,12—0,35% годовых (прежде — под 0,7—1,2%). Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются в конце срока.