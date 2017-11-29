Банк «Возрождение» по итогам девяти месяцев 2017 года более чем удвоил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные отчетности, которые приводятся в сообщении кредитной организации.

Прибыль до вычета резервов за девять месяцев достигла 5,8 млрд рублей (плюс 28% к аналогичному периоду 2016 года). Это произошло благодаря положительной динамике как процентных, так и комиссионных доходов, поясняют в банке.

Так, чистый процентный доход за отчетный период составил 9,1 млрд рублей. «Банку удалось улучшить результат на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря эффективному управлению процентными ставками по розничным депозитам и оптимизации структуры фондирования», — отмечается в сообщении. Чистая процентная маржа достигла 5% за отчетные девять месяцев против 4,3% год назад (целевой уровень по году — 4,5%).

Чистый комиссионный доход вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,5 млрд рублей в основном за счет роста чистого комиссионного дохода по расчетным операциям и расчетам банковскими картами.

Операционные расходы за девять месяцев составили 6,3 млрд рублей (на уровне девяти месяцев прошлого года).

Чистая прибыль банка за девять месяцев 2017 года достигла 2,7 млрд рублей против 1,2 млрд за аналогичный период 2016-го. За отчетный период рентабельность капитала составила 15%, что в два раза выше показателя прошлого года. Рентабельность активов также увеличилась вдвое и составила 1,5%.

Активы банка остались на уровне II квартала, при этом выросли на 3% по сравнению с началом года — до 245 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился за девять месяцев на 2% до 194 млрд.

Портфель кредитов юридическим лицам остался на уровне начала года — порядка 127 млрд рублей, сократившись на 5% в квартальном выражении за счет досрочного погашения нескольких крупных кредитов, выданных юридическим лицам.

Основным драйвером динамики розничного портфеля, который с начала года вырос на 6% до 68 млрд рублей, остаются ипотечные кредиты (рост на 8% с начала года до 49 млрд на 30 сентября). Объем потребительских кредитов увеличился на 1% до 17 млрд рублей, а задолженность по кредитным картам и автокредитам сократилась, составив 2 млрд и 0,1 млрд рублей соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле снизилась с начала года на 1 процентный пункт и на отчетную дату составила 6,6%. Покрытие неработающих кредитов резервами увеличилось на 16 п. п. до 123%. В сегменте корпоративного бизнеса доля NPL с просрочкой более 90 дней снизилась до 8% с 9% в начале года. В сегменте среднего и малого бизнеса доля NPL равна 10% (минус 3 п. п. с начала года), в розничном сегменте — 3%.

Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля за минувшие три квартала составили 2,7 млрд рублей, сократившись на 19% в годовом выражении.

Обязательства банка выросли с начала года на 2% (в III квартале сократились на 1%) и составили 219 млрд рублей. Привлеченные средства клиентов сократились на 2% и в годовом, и в квартальном выражении — до 197 млрд рублей. Это произошло в основном за счет сокращения доли дорогих срочных депозитов корпоративных клиентов в структуре фондирования, объясняют в «Возрождении». Средства физических лиц в отчетном квартале оставались стабильными и составили 141 млрд рублей на отчетную дату. Портфель депозитов розничных вкладчиков увеличился на 5% с начала года до 127 млрд. Остатки на расчетных счетах компаний составили 39 млрд рублей, увеличившись на 10% с начала года, в то время как объем срочных депозитов юрлиц сократился на 38% до 17 млрд.



Благодаря капитализации прибыли в сумме 1,6 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился на 10% с начала года до 26 млрд рублей. Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями «Базеля III», составили 33 млрд рублей на 30 сентября (плюс 6% с начала года). Коэффициенты достаточности капитала и достаточности базового капитала первого уровня равны 16,2% и 12,5% соответственно. Значения нормативов Н1.0 и Н1.1, рассчитанных согласно требованиям Банка России, составляют 12,5% и 8,1% (с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала минимальные значения установлены на уровне 9,25% и 5,75% соответственно).

