Центробанк рассматривает возможность ограничения рисков банковского кредитования населения. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев на встрече банкиров с руководством ЦБ.

«В общем и целом темпы роста выдачи кредитов физическим лицам за десять месяцев выросли на 9,8%. Такая динамика заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам», — отметил Поздышев.



Напомним, что ЦБ уже предпринимает шаги для ограничения рисков розничного кредитования с точки зрения самих заемщиков. В частности, разработана концепция расчета показателя долговой нагрузки физлиц. Предполагается, что банкам и микрофинансовым организациям при выдаче всех типов кредитов физическим лицам придется рассчитывать отношение совокупных платежей к совокупному доходу заемщика.