Центробанк рассматривает возможность ограничения рисков банковского кредитования населения. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев на встрече банкиров с руководством ЦБ.

«В общем и целом темпы роста выдачи кредитов физическим лицам за десять месяцев выросли на 9,8%. Такая динамика заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам», — отметил Поздышев.

Напомним, что ЦБ уже предпринимает шаги для ограничения рисков розничного кредитования с точки зрения самих заемщиков. В частности, разработана концепция расчета показателя долговой нагрузки физлиц. Предполагается, что банкам и микрофинансовым организациям при выдаче всех типов кредитов физическим лицам придется рассчитывать отношение совокупных платежей к совокупному доходу заемщика.

ЦБ разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки физлиц

Банк России разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) физических лиц, на основе которой регулятором будет подготовлен соответствующий нормативный акт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.