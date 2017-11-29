Большинство проблемных финучреждений уже выведены с рынка, а оставшаяся часть банковской системы выглядит сейчас значительно здоровее, считает заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«В этом году было отозвано 45 банковских лицензий. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было отозвано, по-моему, 97», — рассказал он на встрече банкиров с руководством ЦБ.

По его словам, «большая часть проблемных кредитных организаций с рынка уже выведена». «Оставшаяся часть банковской системы гораздо более здорова в этом году, чем это было в прошлом», — отметил Поздышев.