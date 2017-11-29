Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило столичному НК Банку рейтинг кредитоспособности «ruВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в сообщении агентства, положительное влияние на уровень рейтинга оказали высокие показатели краткосрочной ликвидности банка и сбалансированность его активов и пассивов на долгосрочном горизонте. Поддержку рейтингу оказывает хорошее качество портфеля поручительств и гарантий. В качестве позитивного фактора отмечается приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности банка. Также RAEX положительно оценивает готовность собственника банка оказывать поддержку в случае необходимости.

Ключевое негативное влияние на рейтинг оказывает низкое качество ссудного портфеля банка (на 1 октября 2017 года доля просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле составила 14,1%; на ссуды IV и V категорий качества приходится 17,3% кредитного портфеля) в сочетании с невысоким уровнем имущественной обеспеченности кредитного портфеля. Кроме того, агентство консервативно оценивает повышенную зависимость эффективности бизнес-модели банка от состояния одной отрасли (на вышеуказанную дату более 25% активов приходится на объекты кредитного риска, фактической сферой деятельности которых является производство электрооборудования, а также оборонно-промышленное производство). Давление на рейтинг оказывает недостаточно высокая ликвидность имеющихся у банка ценных бумаг (более 80% портфеля — это акции российских компаний, не котирующихся на бирже). «Дивиденды, полученные от владения акциями, обеспечили существенную часть дохода за III квартал 2017 года. В то же время, по мнению аналитиков агентства, в текущих макроэкономических условиях будущие дивидендные потоки от удерживаемых акций нельзя считать гарантированными», — говорится в релизе.



В качестве негативных факторов также выделяются высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, недостаточно консервативная политика банка по резервированию и отсутствие валютной выручки у значительной части его заемщиков, имеющих валютные кредиты. Ограничивают уровень рейтинга слабые конкурентные позиции НК Банка на российском банковском рынке и отсутствие у него значительной клиентской базы в сегменте корпоративного кредитования, а также узкая география деятельности.

