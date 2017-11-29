Госсовет Крыма принял во втором чтении законопроект «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности заемщиков, проживающих на территории Крыма, о списании долга или его части». Об этом сообщается на сайте крымского парламента.



В первом чтении документ был принят 20 сентября 2017 года. Проектом закона устанавливаются основания и порядок реструктуризации задолженности заемщиков по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, деятельность которых была прекращена на территории полуострова Национальным банком Украины.

В соответствии с предлагаемым законопроектом подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 млн рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ России на указанную дату, эквивалентную 5 млн рублей.

Кроме того, в законопроекте указаны условия, при которых заемщику предоставляется право разовой уплаты денежных сумм в счет погашения задолженности, а также указаны категории лиц, которые будут иметь право на ее реструктуризацию, в том числе с учетом разового платежа.