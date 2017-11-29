Правительство намерено упростить процедуру получения статуса налогового резидентства России для высококвалифицированных иностранных специалистов. Инициатива будет реализована в рамках программы по цифровой экономике. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект плана-графика по нормативному регулированию программы, который подготовило Минэкономразвития совместно с фондом «Сколково».



В проекте плана-графика указано, что данное предложение согласовано на предварительных совещаниях с ведомствами. Правда, пока правительство не объявило, как именно оно намерено упростить процедуру получения налогового резидентства для высококвалифицированных иностранцев.

Налоговый резидент — это иностранец, который непрерывно находится в России не менее 183 дней в году. Если человек пребывает в стране меньше этого срока и работает, то с его зарплаты удерживается налог в размере 30%. Начиная со 183-го дня официального нахождения в России иностранный гражданин становится резидентом и выплачивает налоговую ставку, как и все ее граждане, 13%. С удержанной ранее суммы налогов в размере 30% назад возвращаются 17%.

При этом иностранец, который официально является высококвалифицированным специалистом, изначально уплачивает налог на доходы в размере 13%. Сейчас такой статус зависит от уровня зарплаты. Она должна быть выше 167 тыс. рублей в месяц.

Планируется, что изменения в Налоговый кодекс, которые должен разработать Минфин, вступят в силу в декабре следующего года.

