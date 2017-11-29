Московский банк «Солидарность» с 27 ноября изменил условия по рублевым и валютным депозитам. Ставки снизились, выросла минимальная сумма по всем вкладам. Изменение условий может быть связано с тем, что Банк России, вероятно, наложил на «Солидарность» ограничительные меры по привлечению новых средств от населения, считает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Клиенты вряд ли положат на депозит сумму, превышающую страховой лимит Агентства по страхованию вкладов в размере (1,4 млн рублей), тогда как ставки ниже среднерыночной, которая сейчас составляет 7,5% (максимальные достигают 8,5%). «Ситуация на рынке не новая. За последние годы банки резко снижали ставки и повышали минимальную сумму вклада, но такие изменения носили временный характер», — добавляет Ушева.



Банки.ру ожидает ответа на запрос в «Солидарность».

Как сообщалось, максимальная ставка по вкладу «Времена года» упала с 7% до 4%, по «Максимуму» — с 8,1% до 5,5%, по депозиту «Пенсионер» — с 7,75% до 5,1%, по вкладам «Рантье» и «Копилка» — с 7,65% до 5%. В долларах и евро ставки тоже снизились.

Минимальная сумма по всем вкладам выросла со 100 тыс. рублей (3 тыс. долларов или евро) до 2 млн рублей (до 35 тыс. долларов или евро). По вкладу «Пенсионер» минимальная сумма выросла с 3 тыс. до 1 млн рублей.

В рамках акции «Проценты в подарок» пролонгировать старые вклады можно с надбавкой к новой процентной ставке: по рублевым — на 3%, по вкладам в долларах и евро — на 1%. На пролонгировавшиеся вклады новые ограничения на минимальный остаток не распространяются.