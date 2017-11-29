Большинство россиян сегодня, как и пять лет назад, не готово тратить на досуг больше 20% семейного бюджета, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно исследованию, 43% респондентов не готовы потратить на досуг больше 10% семейного бюджета, 16% опрошенных готовы потратить от 11% до 20%.

До 21—30% дохода могут потратить на досуг 9% участников опроса, а 50% семейного бюджета — лишь 2% опрошенных. Только 1% россиян тратит на развлечения более половины (51—60%) доходов.

А 22% опрошенных вообще не тратят средства на досуг.

С годами досуговые практики россиян претерпели значительные изменения, отмечают социологи. Дом, дача, дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян, сегодня стали еще более актуальными — им отдают предпочтение 60% опрошенных.

Также растет число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017-м. Домашнему хобби (рукоделие, фотография и др.) отдают предпочтение 26% респондентов против 11% в 2010 году.

Третью строчку рейтинга вариантов проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%). Все больше свободного времени тратится на компьютер, интернет-серфинг и тому подобное (21%). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (23%).

При этом телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% граждан, то сегодня — 29%. О том, что любят почитать на досуге газеты и журналы, в 2017 году сообщили только 9% против 35% в 2010-м, слушать музыку — 9% против 22%, смотреть видео — 3% против 11%.

Более 10% в качестве способа приятного времяпрепровождения выбирают кинотеатры (13%), спортклубы, спортивные секции (12%).