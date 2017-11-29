Банк «Санкт-Петербург» получил рекордную за всю свою историю прибыль по МСФО по итогам девяти месяцев текущего года. Финансовые показатели приводятся в релизе банка, распространенном в среду.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев составил 14,6 млрд рублей (минус 9,2% в годовом выражении) и 5,4 млрд рублей за III квартал (плюс 17,8% по сравнению со II кварталом 2017-го). Чистая процентная маржа составила 3,6% и 4% за отчетные месяц и квартал соответственно (4,1% за девять месяцев 2016 года; 3,4% за II квартал 2017-го).

Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 3,7 млрд рублей (плюс 7,8%). По сравнению аналогичным периодом 2016 года доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами выросли на 32,5%, от расчетно-кассового обслуживания — на 6,9%, по выданным гарантиям и аккредитивам — снизились на 12,5%.

Доход от операций на финансовых рынках за девять месяцев достиг 5,5 млрд рублей (плюс 58,1% год к году), что, как подчеркивают в банке, является лучшим результатом за всю его историю, при этом 83% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами.

Девятимесячная выручка равнялась 24,7 млрд рублей (плюс 6,1%).

«Чистая прибыль достигла наивысшего результата за всю историю банка — 5,7 млрд рублей за девять месяцев 2017 года (плюс 89,3% по сравнению с результатом за девять месяцев 2016 года), в том числе 2,4 млрд рублей составляет чистая прибыль третьего квартала 2017 года (плюс 30,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года)», — сообщают в банке. Рентабельность капитала (ROАE) составила 11,8% за девять месяцев (6,9% годом ранее) и 14,4% за отчетный квартал (11,7% кварталом ранее).

Активы по итогам девяти месяцев составили 572,8 млрд рублей (минус 1,3% по сравнению с 1 января 2017 года, плюс 2,3% по сравнению с 1 июля).

На 1 октября 2017 года объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составил 350,3 млрд рублей (минус 1,1% с начала года, минус 1,4% за квартал); 79,7% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 20,3% — кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель уменьшился с начала года на 5,1% до 279,2 млрд рублей, а розничный увеличился на 21,9% до 66,3 млрд (в том числе рост по ипотечным кредитам составил 18,7%, по потребительским — 36,9%, по автокредитам — 9,1%).

Доля просроченных кредитов на 1 октября составила 7,7%, в том числе корпоративных — 8,6%, розничных — 4,2%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов — 7,9% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов равен 12,8% (11,2% на 1 января 2017 года). За девять месяцев 2017 года отчисления в резервы составили 7,2 млрд рублей. Объем списаний за отчетный период — 2,1 млрд.

Объем средств клиентов равен 335,7 млрд рублей (минус 6,2% с начала года, плюс 4% за квартал), в том числе объем текущих и расчетных счетов — 108 млрд (плюс 3,7% и плюс 1,3% соответственно), объем срочных депозитов — 227,7 млрд (минус 10,2% и плюс 5,4%). На 1 октября 2017 года 57,5% составляли средства физических лиц, 42,5% — корпоративных клиентов.



«На 1 октября 2017 года собственные средства банка составили 69,1 млрд рублей (плюс 13,6% по сравнению с 1 января 2017 года; плюс 7,9% по сравнению с 1 июля 2017 года). Капитал банка составил 88,1 млрд рублей (плюс 7,9% по сравнению с 1 января 2017 года; плюс 6,2% по сравнению с 1 июля 2017 года). По состоянию на 1 октября 2017 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,8%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 13%», — указано в релизе «Санкт-Петербурга».

