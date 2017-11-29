Счетная палата РФ провела опрос для оценки удовлетворенности граждан услугами добровольного страхования недвижимого имущества от ущерба, возникшего в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, в том числе в целях определения общественного мнения в части возможности поэтапной замены бюджетных выплат на возмещение ущерба страховыми выплатами. Его результаты размещены на портале государственного и муниципального аудита.



Согласно опросу, 31% граждан застраховали свое недвижимое имущество от риска уничтожения или повреждения в результате возникновения чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия), 58,7% не застраховали. Иной ответ дали 10,3% опрошенных россиян. В частности, у них застрахована часть имущества в силу обязательств по кредитным договорам, часть опрошенных ответили, что обращались за страхованием, но им отказали страховать частный дом, так как материал стен и перекрытий — дерево. Еще граждане застраховали жилье от всех видов ущерба, не только от ЧС.



На вопрос о том, в какой компании застраховано имущество, респонденты назвали шесть компаний: «Росгосстрах», ВСК, «РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «МАКС».

Об удовлетворенности сотрудничеством со своей страховой компанией затруднились ответить 58,6% респондентов, 27,6% заявили об удовлетворенности, 13,8% дали отрицательный ответ.

Опрос также содержал вопрос о получении страхового возмещения. И 28,6% ответивших сказали, что получали возмещение по страховым случаям в полном объеме, 57,1% получали не в полном объеме, 14,3% не получали по причине отказа компании в выплате.

Организаторы опроса также задали вопрос, по каким причинам респонденты не пользуются услугами страховых компаний. О том, что в страховании было отказано компанией, сказали 11,1%; не доверяют страховщикам 44,4%; не имеют такой финансовой возможности 38,9%. Свободный ответ дали 5,6%: не доверяют страховым компаниям и не имеют финансовой возможности.

Причинами отказов в страховании стало то, что объект — частный дом — деревянный, страхованию не подлежит.

Часть респондентов ответили, что готовы страховать свое недвижимое имущество от наступления чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия в случае частичной компенсации государством стоимости страхования. Так, 6,9% готовы при компенсации не менее 10% от стоимости; 20,7% — при компенсации не менее 50% от стоимости; 44,9% — при компенсации не менее 90% от стоимости; 17,2% не готовы; 10,3% затруднились с ответом.

Для 24,1% ответивших приемлемой стоимостью страховки является сумма до 1 тыс. рублей в год, для 58,7% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для 3,4% — более 3 тыс. рублей. Свободный ответ дали 13,8%: 0 рублей; 100 рублей; стоимость зависит от страховой суммы.

Респондентов также спросили, как они относятся к введению обязательного страхования имущества от наступления чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Ответили, что положительно, 20,7%; отрицательно — 69%, затруднились ответить — 10,3%.

Опрос проводился с 26 октября по 24 ноября 2017 года.

