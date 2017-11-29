Банк «Русский Стандарт» запускает пилотный проект по выдаче кредитных карт гражданам старше 21 года, расширяя возрастные границы для своих новых клиентов. Ранее кредитную карту банка можно было получить только с 25 лет, сообщают в пресс-службе кредитной организации.



«Движение банковских продуктов навстречу новому поколению неудивительно, ведь их целевая аудитория — поколения Y и Z, или миллениалы, уже через пять лет станут одним из ключевых источников прибыли для банков. Привлечь и удержать таких клиентов будущего банку «Русский Стандарт» поможет грамотная стратегия бонусов в сочетании с индивидуальными программами лояльности и геймификационной составляющей», — комментирует исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка Ростислав Яныкин.



Аналитики «Русского Стандарта» изучили платежное поведение данной возрастной категории по другим кредитным продуктам и пришли к выводу, что молодым людям в группе 21—23 лет можно доверять не менее, чем более старшим клиентам, при сохранении довольно жестких подходов к оценке риска.

Интересным статистическим фактом оказалось гендерное различие в качестве платежеспособности заемщиков. На текущий момент молодые мужчины более качественно обслуживают свои кредитные обязательства, чем женщины. Хотя ранее тренд был полностью противоположный.

Основным продуктом, который банк предлагает молодой аудитории от 21 года, стала кредитная карта Platinum с небольшой стоимостью годового обслуживания и возможностью снятия наличных во всех банкоматах страны и за границей без комиссии.

​Банк «Русский Стандарт» запускает новую кредитную карту Platinum Банк «Русский Стандарт» запускает новую кредитную карту Platinum с возможностью снятия наличных без комиссии во всех банкоматах страны и за границей. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.