Банк «Русский Стандарт» запускает пилотный проект по выдаче кредитных карт гражданам старше 21 года, расширяя возрастные границы для своих новых клиентов. Ранее кредитную карту банка можно было получить только с 25 лет, сообщают в пресс-службе кредитной организации.

«Движение банковских продуктов навстречу новому поколению неудивительно, ведь их целевая аудитория — поколения Y и Z, или миллениалы, уже через пять лет станут одним из ключевых источников прибыли для банков. Привлечь и удержать таких клиентов будущего банку «Русский Стандарт» поможет грамотная стратегия бонусов в сочетании с индивидуальными программами лояльности и геймификационной составляющей», — комментирует исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка Ростислав Яныкин.

Аналитики «Русского Стандарта» изучили платежное поведение данной возрастной категории по другим кредитным продуктам и пришли к выводу, что молодым людям в группе 21—23 лет можно доверять не менее, чем более старшим клиентам, при сохранении довольно жестких подходов к оценке риска.

Интересным статистическим фактом оказалось гендерное различие в качестве платежеспособности заемщиков. На текущий момент молодые мужчины более качественно обслуживают свои кредитные обязательства, чем женщины. Хотя ранее тренд был полностью противоположный.

Основным продуктом, который банк предлагает молодой аудитории от 21 года, стала кредитная карта Platinum с небольшой стоимостью годового обслуживания и возможностью снятия наличных во всех банкоматах страны и за границей без комиссии.

​Банк «Русский Стандарт» запускает новую кредитную карту Platinum

Банк «Русский Стандарт» запускает новую кредитную карту Platinum с возможностью снятия наличных без комиссии во всех банкоматах страны и за границей. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.