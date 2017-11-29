Пострадавшие в результате отзыва лицензии вкладчики банка «Югра» пикетируют здание гостиницы «Мариотт Гранд Отель» на Тверской улице, где проходит встреча представителей Ассоциации российских банков с руководством ЦБ. Встреча, участие в которой принимают Ксения Юдаева, Василий Поздышев, Ольга Полякова и Дмитрий Скобелкин, а также руководители подразделений Центробанка, посвящена регулированию деятельности кредитных организаций.



Сменяя друг друга перед главным входом, вкладчики встречают участников и журналистов плакатами с призывами вернуть деньги и позволить владельцам банка реализовать предложенный план оздоровления. Пикеты вкладчиков также проходят перед представительствами Центрального банка в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и в других городах.

Ранее Центробанк отказался передать пакет вкладов и активов «Югры» в Бинбанк. Такое предложение инициативная группа вкладчиков направила во временную администрацию Бинбанка. Свое решение ЦБ озвучил в ответе на запрос газеты «Ведомости», заявив, что активы «Югры» не могут быть переданы в Бинбанк. Как следует из позиции регулятора, ссылающегося на закон «О несостоятельности (банкротстве)», все мероприятия по урегулированию обязательств банка после отзыва лицензии должны проходить согласно плану участия АСВ или ЦБ, который утверждается не позднее дня отзыва лицензии.

После принятого в июле решения ЦБ отозвать лицензию банка «Югра» свои сбережения потеряли более 30 тыс. человек, чьи депозиты превышали сумму, предусмотренную страховыми выплатами.