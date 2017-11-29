Индексация пенсий в России в 2018 году составит 3,7%, заложенные в проект бюджета, несмотря на реальное снижение годовой инфляции до 2,7%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.



«У нас индексация пенсий заложена в размере 3,7%, а реальная инфляция в этом году будет на 1 процентный пункт меньше. Несмотря на то что мы приняли решение индексировать пенсии на фактический уровень инфляции предыдущего года, тем не менее в бюджете учтена переиндексация», — сказал министр.

Он подчеркнул, что доходы пенсионеров за последние годы снизились и «надо их восстановить».