Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, составила на 1 ноября 8,1%. За месяц показатель снизился на 0,1 процентного пункта (с 8,2% на 1 октября), свидетельствует обновленная сводка Банка России по рискам кредитования физических лиц в 2017 году.

Показатель находится на самом низком уровне с 1 января 2015 года, когда он составлял 7,9%.

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился в октябре на 3,5 млрд рублей (с 937,4 млрд на начало месяца до 933,9 млрд на 1 ноября), тогда как общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос на 141,6 млрд (с 11,383 трлн до почти 11 трлн 524,6 млрд рублей).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 ноября 91,5% просроченных ссуд против 91,4% на начало октября 2017-го. В абсолютном выражении объем резервов уменьшился с 856,5 млрд до 854,2 млрд рублей.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, уменьшилась с сентябрьских 10,9% до 10,7% в октябре. Показатель для ипотечных жилищных ссуд снизился с 10% до 9,4%, для ссуд на покупку жилья (кроме ипотечных) — с 6,8% до 5,5%, для автокредитов — с 8% до 7,8%, для категории «иные потребительские ссуды» — остался на уровне 11,4%.