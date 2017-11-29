Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ может быть продлена, но вопрос еще обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах X Российско-Германского сырьевого форума.



«Мы ведем консультации (по вопросу продления сделки), у нас есть понимание, что это может понадобиться, но есть факторы, которые еще анализируются дополнительно, чтобы принять окончательное решение», — сказал он.

Вопрос продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет обсуждаться 30 ноября в Вене.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источники, десять стран, не входящих в ОПЕК и не участвовавших ранее в сделке по сокращению добычи нефти, в том числе Туркмения, Узбекистан и Египет, примут участие в этом заседании.