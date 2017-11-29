ЦБ установил официальные курсы валют на 30 ноября. Курс доллара понизился на 8,14 копейки, составив 58,3311 рубля (58,4125 рубля на 29 ноября). Курс евро уменьшился на 28,94 копейки, до 69,204 рубля (69,4934 рубля на 29 ноября).



Российскую валюту поддерживает дополнительный спрос в преддверии сегодняшних аукционов Минфина, отмечают эксперты. Ведомство увеличило предложение ОФЗ относительно прошлой недели, уточняют аналитики Нордеа Банка.

«Минфин сегодня предложит рынку ОФЗ с погашением в 2024 году (16 миллиардов рублей) и в 2028 году (10 миллиардов рублей). Таким образом, Минфин несколько увеличил объем предложения относительно прошлой недели (24 миллиарда), когда был отмечен весьма высокий спрос. Бумага с погашением в 2024 году предложена к размещению вторую неделю подряд, после того как на прошлой неделе спрос на нее превысил предложение в пять раз», — говорится в аналитическом обзоре.

Кроме того, зампред ЦБ Ксения Юдаева выступила с ободряющим комментарием для рынка: по оценкам ЦБ, негативный эффект в связи с темой распространения санкций на российский суверенный долг будет иметь краткосрочный характер. При этом, по словам Юдаевой, ЦБ имеет достаточно инструментов в своем распоряжении для реагирования на ситуацию в случае появления угроз финансовой стабильности.

В целом размещение ОФЗ и стабильная нефть перед встречей ОПЕК пока не дают российской валюте сильно отклониться от текущих значений, отмечают аналитики.

«В четверг же рубль может столкнуться с определенными рисками на фоне голосования по налоговой реформе в сенате США, публикации данных по инфляции в США и ЕС, а также публикации итогов встречи ОПЕК», — допускают эксперты Нордеа Банка.

Судя по публикациям в СМИ, все имеющиеся административные ресурсы брошены на то, чтобы обеспечить прохождение реформы через сенат США, поясняют эксперты.

При дальнейшем успешном утверждении реформы в ближайшие недели доллар может получить дополнительную поддержку и поставить валюты развивающихся стран (в том числе и рубль) под давление, резюмируют аналитики.