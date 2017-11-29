Минкомсвязь предложила повысить ежегодную плату за частоты, взимаемую с операторов сотовой связи, на период с 2018 по 2020 год. Проект приказа о повышении тарифов опубликован на портале Regulation.gov.ru. Предполагается, что такая мера позволит привлечь в бюджет РФ дополнительные 15 млрд рублей.



Ежегодная плата в результате изменений повысится на 14% за частоты для радиотехнологий и составит 300 960 рублей, плата за частоты для иных технологий увеличится в два раза — до 2 800 рублей. При этом в 2021 году ставки должны будут вернуться к текущим значениям. Всего за период с 2018 по 2020 год государство получит в качестве платы за частоты около 74,5 млрд рублей, что на 15 млрд больше, чем при текущей ставке.

Операторы сотовой связи предлагают альтернативные варианты решения. Например, «МегаФон» предлагал правительству провести аукцион на частоты в диапазонах 3,4—3,8 ГГЦ и 24,25—29,5 ГГц, то есть на актуальные для строительства 5G-сетей.

«По сути, это аналогично введению дополнительного налога, — прокомментировала РБК операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова. — Учитывая необходимость также выполнять положения «закона Яровой», это будет противоречить желанию развивать новые технологии в рамках программы цифровой экономики».

«Изъятие из отрасли связи 5 миллиардов рублей (в год. — Прим. Банки.ру) в период, когда должна реализовываться программа «Цифровая экономика», является нецелесообразным», — добавляет директор по связям с общественностью компании «МегаФон» Александр Борейко.

Представители компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «T2 РТК Холдинг» (бренд «Tеле 2») также отмечают, что повышение платы за частоты может негативно отразиться на перспективах внедрения цифровой экономики, строительстве сетей нового поколения, а также способствовать повышению тарифов на сотовую связь.