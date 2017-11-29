Бывший украинский первый вице-премьер, олигарх Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, завершает сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка на Украине. Об этом пишет украинский портал «Вести» со ссылкой на два источника — банкира и чиновника, близкого к НБУ. Сделка должна быть полностью закрыта в I квартале 2018 года.

В сентябре 2017 года заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что на покупку «дочки» Сбербанка на Украине появился новый претендент-нерезидент, не уточнив никаких данных о покупателе. «Это нерезидент Украины. Полноценный пакет еще не подан, есть письмо о намерениях. Мы встречались с ним, он озвучил моменты, которые нас беспокоят, — обязательства Сбербанка перед материнским банком», — сказала Рожкова.

По словам источника, Валерий Хорошковский вступил в переговоры летом 2017 года.

Между тем, как утверждает издание LIGA.net, в НБУ и Антимонопольном комитете пока не получали соответствующие документы на проведение сделки.

Нацбанк Украины разрешил Сергею Тигипко купить подконтрольный Сбербанку VS Bank Нацбанк Украины разрешил известному местному предпринимателю и политику Сергею Тигипко приобрести VS Bank, подконтрольный сейчас российскому Сбербанку через Sberbank Europe AG. Сообщение об этом размещено на сайте НБУ.

Учитывая репутационные риски, предполагается, что покупатель сменит название финучреждения. Чтобы полностью уйти от ассоциаций со Сбербанком, будет сменен также головной офис, сейчас находящийся на улице Владимирской, и перенесен на Печерск. Для этих целей будет выкуплено здание Национальной академии аграрных наук на ул. Омеляновича-Павленко. Переговоры о покупке структурами Хорошковского этого трехэтажного особняка — одного из самых знаковых зданий в Киеве, также находятся на завершающей стадии (по другим данным — уже завершены).



В сентябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил о подписании банком соглашения о продаже украинского VS Bank. Позже в том же месяце стало известно, что Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку по покупке этого банка Сергеем Тигипко.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях в отношении украинских банков с российским госкапиталом: украинских Сбербанка и ВТБ, Проминвестбанка, VS Bank и БМ Банка.



В июле Нацбанк Украины отказался согласовывать покупку киевского Сбербанка Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым. Кроме того, другой покупатель — белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня — в августе отозвал свою заявку на покупку банковских структур Сбербанка на Украине.