Ассоциация банков России направила в Министерство сельского хозяйства письмо с просьбой включить в перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования АПК, кредитные организации с капиталом до 1 млрд рублей, которые бы имели в своем портфеле не менее 20% кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям. Об этом говорится в сообщении, распространенном ассоциацией в среду.

Там указано, что первоначальная редакция проекта правил предоставления субсидий предприятиям АПК включала только системно значимые кредитные организации.

«Ассоциация «Россия» планомерно выступает за снижение требований к размеру капитала банков, допущенных к получению субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям. Ассоциация «Россия» неоднократно указывала, что применительно к схеме финансирования уполномоченный банк получает субсидию по уже выданному кредиту, что исключает появление кредитного риска на банк у Министерства сельского хозяйства», — подчеркивается в релизе.



«В настоящее время требования к размеру капитала уполномоченных банков снижены до 10 млрд рублей, а при наличии опыта ежегодного кредитования организаций АПК не менее десяти лет — до 5 млрд рублей, в Дальневосточном регионе — до 3 млрд рублей. Вопрос дальнейшей корректировки требований к российским кредитным организациям для включения в перечень будет дополнительно проработан Минсельхозом России», — говорится в ответном письме Министерства сельского хозяйства.