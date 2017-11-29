Всемирный банк (ВБ) ожидает снижения уровня бедности в РФ в 2017 году до 12,9% и его дальнейшего сокращения в 2018—2019 годах, говорится в докладе ВБ об экономике России.



«Как ожидается, уровень бедности должен немного снизиться под влиянием замедления инфляции и восстановления доходов и потребления населения. В соответствии с прогнозом, на фоне восстановления располагаемых доходов и потребления уровень бедности должен снизиться в 2017 году в рамках базового сценария до 12,9% после роста до 13,5% в 2016 году», — говорится в докладе.

«В соответствии с базовым прогнозом, уровень бедности продолжит снижаться в 2018 и 2019 годах на фоне дальнейшего роста доходов и потребления и составит соответственно 12,6% и 12,2%», — прогнозируют в ВБ.

К факторам, которые могут способствовать росту реальных доходов населения, ВБ относит замедление инфляции и общее восстановление экономики.

«Что касается трансфертов населению, то они могут дополнительно увеличиться в преддверии предстоящих президентских выборов в начале 2018 года», — считают в банке.