Страховая компания «МАКС» подвела итоги за девять месяцев 2017 года. Прибыль до налогообложения по РСБУ составила 613,435 млн рублей, сообщается в релизе страховщика.

Объем страховых премий ЗАО «МАКС» за отчетный период составил 18,114 млрд рублей, что на 85% больше, чем за девять месяцев 2016 года.

В структуре страховых сборов компании 56% составляет личное страхование, 30% — страхование ответственности, 14% — имущественное страхование. Объем страховых премий по обязательному личному страхованию составил 8,211 млрд рублей, по ОСАГО — 5,151 млрд, по автокаско — 1,948 млрд, по добровольному медицинскому страхованию — 1,361 млрд, по страхованию от несчастных случаев — 596,127 млн рублей.



За девять месяцев компания выплатила 9,482 млрд рублей страхового возмещения, что на 66% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.