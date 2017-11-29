Страховая компания «МАКС» подвела итоги за девять месяцев 2017 года. Прибыль до налогообложения по РСБУ составила 613,435 млн рублей, сообщается в релизе страховщика.
Объем страховых премий ЗАО «МАКС» за отчетный период составил 18,114 млрд рублей, что на 85% больше, чем за девять месяцев 2016 года.
В структуре страховых сборов компании 56% составляет личное страхование, 30% — страхование ответственности, 14% — имущественное страхование. Объем страховых премий по обязательному личному страхованию составил 8,211 млрд рублей, по ОСАГО — 5,151 млрд, по автокаско — 1,948 млрд, по добровольному медицинскому страхованию — 1,361 млрд, по страхованию от несчастных случаев — 596,127 млн рублей.
За девять месяцев компания выплатила 9,482 млрд рублей страхового возмещения, что на 66% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.
ЗАО «МАКС» – крупный универсальный федеральный страховщик, ключевой участник группы компаний «МАКС». По итогам 2016 года компания заняла 16-е место среди российских страховщиков по величине взносов и восьмое место по сборам в сегменте ОСАГО. В страховом портфеле компании в 2016 году наибольшие доли занимают автострахование (68,2%) и добровольное медицинское страхование (12,98%). Филиалы и представительства компании открыты во всех регионах России. Головной офис компании находится в Москве.