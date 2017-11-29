По вопросу повышения пенсионного возраста пока идут дискуссии, никаких решений не принято, заявил президент России Владимир Путин.



«Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Решений у нас пока никаких не принято, идут дискуссии на этот счет», — сказал он на встрече с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская.

При этом президент подчеркнул, что решение о повышении пенсионного возраста не может быть принято кулуарно, необходимо широкое обсуждение с экспертами и профессиональным сообществом.