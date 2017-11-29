Функции временной администрации банка «ФК Открытие» были переданы Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС) в плановом порядке, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Это в рамках закона, который был подписан в мае этого года президентом, там все процедуры прописаны, прописана передача ФКБС. Собственно, когда Центральный банк утверждал план в силу закона, оттуда вытекало, что через какое-то время после установления всех «дырок» будет уже капитализация и передача фонду», — пояснил Моисеев.

Он отметил, что при санации Бинбанка будет применяться та же схема — ФКБС возьмет на себя функции временной администрации банка через какой-то период.

Функции временной администрации по управлению банком «Открытие» возложены на УК ФКБС Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «ФК Открытие» (регистрационный номер 2209), сообщает пресс-служба регулятора.