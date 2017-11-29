Инфляция в России практически достигла дна, заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин на форуме Финансового университета.



На прошлой неделе глава МЭР Максим Орешкин говорил, что годовой рост цен замедлился до 2,4—2,5%. При этом долгосрочная цель ЦБ по показателю составляет около четырех процентов, а нынешнее отклонение регулятор связывает с временными факторами.

«Мы сейчас устойчиво достигли цели и находимся где-то около дна. Чтобы говорить о том, что инфляция будет снижаться, — мы здесь не видим причин», — сказал Липин.

Последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5—2,8%. ЦБ также пересмотрел свой прогноз до 2,5—2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%, отметив, что в дальнейшем показатель приблизится к целевому уровню в 4%.