Получать медицинские услуги дистанционно готовы до 61% россиян, при этом возможности телемедицины наиболее актуальны для тех, кто редко болеет. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса населения, проведенного Аналитическим центром НАФИ в партнерстве с компанией «Телемед» в сентябре 2017 года.

Большинство россиян (77%) оценивают свое здоровье как крепкое или нормальное, а 23% отмечают наличие серьезных заболеваний (в том числе инвалидности) или частых болезней. Оценка своего здоровья закономерно ухудшается с возрастом респондентов и не зависит от гендерного признака. Респонденты с высоким уровнем дохода (от 23 тыс. рублей на человека в семье) чаще называют свое здоровье крепким или нормальным (88% от опрошенных в группе).

Частота обращений к врачу и возраст также взаимосвязаны: большинство молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет обращаются за медицинской помощью раз в год и реже (57%), большинство респондентов 35—54 лет — раз в полгода и реже (78%), а большинство людей в возрасте от 55 лет — раз в полгода и чаще (71%).

Путин подписал закон о телемедицине Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении телемедицины, что позволит россиянам законно получать консультации у своего лечащего врача с помощью Интернета. Документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.

В ходе исследования респондентов спросили, слышали ли они о недавно подписанном президентом законе о телемедицине, с помощью которого регулируется процесс оказания медицинской помощи дистанционно, путем проведения консультаций и консилиумов, дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов и оформления медицинских документов. Большинство ответивших указали, что слышат о таком законе впервые (67%). Наиболее осведомлены о телемедицине люди в возрасте от 45 до 54 лет: треть из них (30%) что-то слышали о новых технологиях.

Получать медицинские услуги дистанционно в той или иной форме готовы до 61% россиян. В тройку наиболее интересных для россиян форм телемедицины вошли дистанционное получение медицинской справки (44% опрошенных), экстренная дистанционная медицинская консультация (39%) и дистанционная выписка рецептов на лекарство (38%). Исследователи отмечают, что возможности телемедицины наиболее актуальны для тех, кто редко болеет и оценивает свое здоровье как нормальное, а также для респондентов с высоким уровнем дохода.



В опросе участвовало 1,6 тыс. человек из 140 населенных пунктов 42 регионов России в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.