Курс биткоина в среду, 29 ноября, обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку 11 тыс. долларов.

По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до 11,153 тыс. долларов. На текущий момент капитализация биткоина — более 186,362 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 338 млрд долларов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост биткоина. По их мнению, до конца 2018 года его курс может подняться до 15—20 тыс. долларов.