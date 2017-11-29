Уровень доверия населения к микрофинансовым компаниям находится на достаточно низком уровне, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мы вынуждены констатировать, что уровень доверия к микрофинансовой отрасли и качество оказываемых услуг оставляют желать лучшего. Многое делается в этом направлении и самим рынком, и регулятором, но потенциал для развития остается достаточно большим», — заметил Чистюхин.

По его словам, повышение доверия к микрофинансовой отрасли является одной из ключевых задач Банка России и рассматривается регулятором как один из ключевых элементов дальнейшего развития рынка микрофинансирования.