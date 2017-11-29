Телекоммуникационный оператор «МТС» запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку акционного предложения — бесплатной связи в течение трех месяцев при подключении на тарифы Smart. В рекламе задействован актер Дмитрий Нагиев, который предстает в образе каждого из 12 месяцев из одноименной сказки Самуила Маршака, а снял ролик режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по самому кассовому в истории русского кино фильму «Последний богатырь», сообщают в МТС.

По сценарию ролика, действие которого разворачивается в антураже купеческого терема под музыку из телепередачи «В гостях у сказки» и мелодию русской народной песни «Светит месяц, светит ясный», между братьями-месяцами разгорается спор по поводу того, за кого из них можно не платить. Спор заканчивается тем, что один из месяцев предлагает: «Решим по старинке!» (смотреть ролик).

Отдельно снят ролик, в котором Дмитрий Нагиев читает рэп на тему акции МТС.



«Новые пользователи смогут три месяца не платить абонентскую плату на нескольких тарифах линейки Smart. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить условия специальной акции», — указывают в сотовой компании.

