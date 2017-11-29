Массовая очистка микрофинансового рынка завершена, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Та массовая очистка рынка, которая проходила в 2014—2017 годах и которая была направлена на выведение с рынка как «мертвых душ», так и тех компаний, которые не могли выполнить базовых требований регулятора и оказывать качественные услуги населению, можно считать, завершена, — сказал Чистюхин. — Мы сегодня наблюдаем достаточно стабильный рынок микрофинансовых и микрокредитных компаний. Одновременно с этим мы говорим о том, что нам еще многое предстоит сделать на рынке кредитной кооперации и на рынке ломбардов».



В свою очередь директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков обратил внимание на то, что окончание чистки микрофинансового рынка «не значит, что компании не будут с него выбывать». Завершена именно массовая чистка в прежних масштабах, но компании, нарушающие закон и требования ЦБ, будут выводиться с рынка, как и раньше, заключил он.