Совет Федерации отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала это предложение «чушью».

Согласно принятому на прошлой неделе Госдумой закону, запрещается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне.

По результатам голосования в Совфеде документ был отклонен: «за» проголосовало четыре человека, «против» — 138, еще трое воздержались. Перед этим Матвиенко заявила на заседании, что будет голосовать «против».

«В чем смысл? Мы живем в рыночной экономике, есть нормальные платежи с одной стороны, с другой — реклама. Тогда что, надо принять закон о запрете рекламы вообще в стране, на телевидении, на постерах, что она не влияет на пожилых людей… Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Она указала на веские основания отклонить документ. «Во-первых, неуважение к Совету Федерации — авторы законопроекта не посчитали нужным прийти и доложить свои умные мысли. Зачем мы это делаем, ради чего? Взбрело кому-то в голову — давайте закон принимать», — заметила Матвиенко.