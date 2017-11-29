У Южного главного управления Банка России меняется руководитель: Олег Киселев покидает этот пост. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Начальник Южного главного управления Банка России Киселев Олег Юрьевич со 2 декабря 2017 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — отмечается в релизе.

Напомним, Киселев возглавил Южное ГУ ЦБ 17 августа 2015 года. До этого он с февраля 2015-го занимал должность руководителя Дальневосточного главного управления Банка России. С января 2012-го он был первым заместителем начальника Московского главного территориального управления ЦБ (впоследствии Главного управления по Центральному федеральному округу). Киселев работал в системе Центробанка с 2005 года.



Исполняющим обязанности начальника Южного ГУ ЦБ назначен Валентин Тюменцев, уточняют в Центробанке.