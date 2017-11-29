Рынок микрофинансовых институтов (МФИ) — самый многочисленный по количеству субъектов, причем на нем нет доминирующих игроков. Этот рынок мог бы быть действительно свободным, если бы не нюансы в регулировании, заявил в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге президент НАУМИР Алексей Саватюгин.

«Это означает, что он близок к тому, что в учебниках по экономике называется «совершенная конкуренция». Это рынок, который мог бы быть действительно свободным рынком, если бы не ряд нюансов», — отметил Саватюгин.

«Например, свободная совершенная конкуренция подразумевает и свободное рыночное ценообразование, — сказал он. — Это как раз то, чего на нашем рынке, к сожалению, нет. Свободная совершенная конкуренция предполагает низкие барьеры на вход и на выход из отрасли — чего на нашем рынке нет. Есть аргументы, почему надо регулировать ценообразование, почему надо ужесточать барьеры на вход. Но все это, на мой взгляд, несколько искажает рыночные сигналы».

При этом Саватюгин отметил, что «ситуация, близкая к совершенной конкуренции», говорит о том, что на рынке МФО почти невозможны картельные сговоры. «То есть это та ситуация, при которой антимонопольной службе почти нечего делать, — указал Саватюгин. — Это и ситуация, в которой, в отличие от других сегментов финансового рынка, у нас появляются новые игроки. Если вы вспомните, когда у нас последний раз выдавалась лицензия новому банку, то, наверное, и не вспомните. А микрофинансовый рынок — это, наверное, единственный сегмент, где новые игроки появляются. Общая тенденция на снижение количества, но вход есть, и это хорошо, это оздоровление рынка, и это говорит о том, что мы не застаиваемся».