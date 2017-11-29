Потребительские цены в России за период с 21 по 27 ноября выросли на 0,1%, свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в среду. Неделей ранее был зафиксирован нулевой рост потребительских цен в РФ.



С начала месяца цены выросли на 0,2%, а с начала года — на 2,1%. По итогам прошлогоднего ноября инфляция составила 0,4%, напоминает статистическое ведомство.

«За прошедшую неделю цены на консервы мясные, масло сливочное, маргарин, молоко стерилизованное, сметану, творог и соль выросли на 0,2—0,4%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,4%, крупу гречневую — на 0,9%, свинину, кур, масло подсолнечное, конфеты шоколадные и чай — на 0,2—0,4%», — отмечается в сообщении.



Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,8%.



Как сообщалось, в октябре инфляция составила 2,7% в годовом выражении и 0,2% по отношению к предыдущему месяцу.



Министерство экономического развития снизило прогноз по инфляции в России на 2017 год с 2,7—3,2% до 2,5—2,8%. По оценке МЭР, по итогам ноября инфляция может составить 0,3—0,4% месяц к месяцу, а за годовой период останется вблизи октябрьских значений — 2,6—2,7% год к году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня перед депутатами Госдумы, дала прогноз по инфляции на уровне 2,5—2,7% в годовом выражении на конец 2017-го. Она в очередной раз подтвердила, что регулятор будет постоянно ориентироваться на таргет по инфляции в 4%. При этом Набиуллина признала обеспокоенность ЦБ высокими инфляционными ожиданиями населения, не соответствующими текущей картине по инфляции.