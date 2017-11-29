На текущий момент в России на микрофинансовом рынке действуют три саморегулируемые организации (СРО), в них входят почти 100% действующих микрофинансовых организаций и 86% кредитных потребительских кооперативов (КПК), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.



«Что и требуется в рамках закона», — уточнил Мамута.



При этом на рынке кредитных потребительских кооперативов действует девять СРО, но их членами являются 86% КПК.

Мамута обратил особое внимание на то, что сейчас на этом рынке имеется достаточно большое количество формально действующих КПК, на деле прекративших свою деятельность и находящихся на этапе банкротства, который может быть очень длительным из-за судебных проволочек.