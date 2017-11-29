Общее количество микрофинансовых организаций за три квартала 2017 года сократилось примерно на 11%, за 2016 год сокращение было на 28%. Об этом в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заявил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.



По его словам, за девять месяцев кредитный портфель рынка микрофинансирования составил более 215 млрд рублей, из которых портфель именно микрофинансовых организаций — 113 млрд. «И если взять за последние 12 месяцев, он демонстрирует очень серьезный прирост, это 32%», — подчеркнул Кочетков.

Портфель кредитных потребительских кооперативов также демонстрирует рост — на 4%. Растет и портфель сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — на 18% за 12 месяцев. «Единственный рынок, который у нас не демонстрирует рост, это портфель, который имеется у ломбардов», — указал Кочетков.

Общее количество участников микрофинансового рынка на данный момент составляет около 11 тыс. организаций.