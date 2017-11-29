Московская городская дума в среду, 29 ноября, рассмотрела в третьем, окончательном чтении и приняла проект закона «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Об этом сообщает столичный Департамент финансов.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова, представившая проект столичным депутатам, законопроект был доработан с учетом всех принятых во втором чтении поправок. По ее словам, проект бюджета сформирован в условиях выхода на устойчивые темпы экономического роста и в предстоящие три года предполагает стабильное увеличение доходов как в номинальном, так и в реальном выражении. Расходная часть бюджета представлена в программном формате и обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию 14 государственных программ Москвы. Уточняется, что четверть от общего объема расходов планируется направить на финансирование адресной инвестиционной программы и программы реновации жилищного фонда.

В Департаменте финансов подчеркивают, что в области расходов предусмотрена безусловная приоритетность социальной сферы. «Существенно увеличены обязательства перед москвичами. Это относится прежде всего к социальным выплатам жителям города, многие из которых возросли кратно», — подчеркнула Зяббарова. Она добавила, что определение размеров повышения выплат осуществлялось по итогам обсуждений, консультаций с общественными организациями, в том числе и на площадке Мосгордумы.



В соответствии с принятым законом, объем доходов бюджета Москвы на 2018 год составит 2 трлн 103,6 млрд рублей, объем расходов — 2 трлн 326,5 млрд, дефицит бюджета — 222,9 млрд. На 2019 год запланированы доходы в 2 трлн 206,9 млрд, расходы в 2 трлн 344,2 млрд и дефицит бюджета в 137,3 млрд. В 2020 году планируется, что доходы составят 2 трлн 317,1 млрд рублей, расходы — 2 трлн 429,9 млрд, дефицит — 112,8 млрд.

