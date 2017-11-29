Арбитражный суд Москвы на заседании в среду, 29 ноября, огласил резолютивную часть решения о признании банка «Северо-Восточный Альянс» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 21 августа этого года. ЦБ, в частности, указывал, что «бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем технической трансформации активов».



В октябре этого года на сайте регулятора были опубликованы данные, согласно которым «дыра» в балансе банка «СВА» составила почти 639 млн рублей.